Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 17 | 25

Il 10 giugno 2026 alle 17:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda informazioni sulla circolazione e eventuali disagi, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla situazione attuale o su interventi in corso. La redazione ha condiviso il messaggio come parte delle sue comunicazioni periodiche sulla mobilità nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio che apriamo il raccordo anulare un incidente in carreggiata esterna è la causa delle code tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in carreggiata interna invece code a tratti per traffico intenso tra le uscite Trionfale e Salaria è più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo sempre per traffico code a tratti tra Portonaccio e raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo poi sulla roma-fiumicino Qui si procede a rilento tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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