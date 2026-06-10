Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 10 giugno 2026 alle 15:25, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito un servizio di informazione sullo stato delle strade e sui possibili disagi. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure importanti, ma il bollettino si è focalizzato sulla situazione generale del traffico nella regione. Nessuna altra informazione specifica è stata comunicata al momento.

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