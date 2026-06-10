Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 15 | 25
Il 10 giugno 2026 alle 15:25, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito un servizio di informazione sullo stato delle strade e sui possibili disagi. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure importanti, ma il bollettino si è focalizzato sulla situazione generale del traffico nella regione. Nessuna altra informazione specifica è stata comunicata al momento.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la formazione Roma nord qui un incendio al km 17 è la causa del traffico bloccato tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione del raccordo anulare prestare Dunque massima attenzione alla guida è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud in carreggiata interna Si procede a rilento tra la Nomentana e la Prenestina poi tratto Urbano della Roma Teramo code sempre per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est verso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 15:25Alle 15:25 del 6 giugno 2026, si registrano disagi sulla viabilità di Roma e del Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 10:25Alle 10:25 di oggi, la viabilità sulla rete stradale di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità.
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