Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 del 10 giugno 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio segnala aggiornamenti attraverso Astral infomobilità. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione dedicata a fornire informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure specifiche in quel momento. Le autorità monitorano costantemente la situazione per aggiornare gli automobilisti sulle eventuali variazioni della viabilità regionale.
Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare Code in interna altezza Labaro e tra Casilina e Appia in esterna si rallenta all'altezza di Anagnina ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 code da Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima e code nelle due direzioni sulla Cassia è sulla Casilina rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone e tra laghetto e Tor Bella Monaca sempre in entrata al cuore sulla Flaminia anche per incidente tra raccordo anulare via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Fidene in via del Foro Italico verso il. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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