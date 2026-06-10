Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 10 | 25

Notizia in breve

Il 10 giugno 2026 alle 10:25, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che ha fornito le ultime informazioni sulla situazione del traffico e le eventuali criticità nella regione. Non sono stati riportati dettagli specifici sulle condizioni attuali o interventi in corso.