Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 10 | 25
Il 10 giugno 2026 alle 10:25, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che ha fornito le ultime informazioni sulla situazione del traffico e le eventuali criticità nella regione. Non sono stati riportati dettagli specifici sulle condizioni attuali o interventi in corso.
Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio a chiamo dalla A1 Roma Firenze dove un incidente provoca code tra il bivio con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano Ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare code interna tra Bufalotta e A26 tra Casilina e Appia in esterna si rallenta dalla Salaria alla Cassia poi altezza Aurelia e infine dalla Roma Fiumicino alla Pontina sul tratto Urbano della A24 circolazione che gradualmente migliorando permangono comunque rallentamenti dal raccordo anulare a via Togliatti verso il centro auto in coda anche sulla 91 Roma Fiumicino tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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