vergara a 30 35 milioni va venduto come farebbero atalanta e real madrid

Vergara potrebbe essere venduto tra i 30 e i 35 milioni di euro, secondo le stime. La trattativa si sta svolgendo tra club di alto livello, come l'Atalanta e il Real Madrid. La decisione finale dipenderà dall'accordo tra le parti e dalle offerte ricevute. La cessione del giocatore rappresenta un'operazione importante per il club di appartenenza. La vendita si inserisce in un mercato in cui i trasferimenti di calciatori di alto profilo sono frequenti.

Comunque vada, sarà un successo. In occasione di un Festival di Sanremo che oramai dobbiamo considerare vintage, ovvero quello del 1997, Piero Chiambretti si fece venire un’idea delle sue, un po’ geniale e un po’ surreale: decise di accompagnare il presentatore di quell’edizione, Mike Bongiorno, rimanendo appeso a un filo (vestito da angelo, tra l’altro) per tutte e cinque le serate. Mentre svolazzava allegramente sopra il palco dell’Ariston, una delle frasi-tormentone più utilizzate dallo showman torinese fu: “ Comunque vada, sarà un successo”. Ecco, la situazione di Antonio Vergara e del Napoli potrebbe essere descritta da queste esatte parole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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