Mediaset ha annunciato modifiche ai palinsesti estivi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 per giugno e luglio 2026. Tra le novità, le trasmissioni Temptation Island e Battiti Live anticipano le loro date di programmazione rispetto alle stagioni precedenti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali motivazioni o dettagli specifici sui cambiamenti. Le variazioni riguardano principalmente le date di messa in onda di alcuni programmi estivi.

Mediaset ha reso noto alcune variazioni dei palinsesti estivi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 per i mesi di giugno e luglio 2026, a partire da Temptation Island e Battiti Live. Canale 5 • La produzione cult dell’estate di Canale 5 ” Temptation Island ” con Filippo Bisciglia anticipa la partenza a mercoledì 24 giugno. Le date di programmazione saranno le seguenti: mercoledì 24 giugno, 1 e 8 luglio, lunedì 13, 20 e 27 luglio • La produzione musicale “ Battiti Live ” con Ilary Blasi anticipa la partenza a giovedì 2 luglio e prosegue nella serata di giovedì fino al 30 luglio. Italia 1 • Domenica 28 giugno andrà in onda l’ultima puntata di “ Sarabanda Celebrity ”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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© Bubinoblog - VARIAZIONI PALINSESTI CANALE 5: TEMPTATION ISLAND E BATTITI LIVE ANTICIPANO

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