Remira Market appuntamento sabato 13 giugno presso La Galleria

Sabato 13 giugno, Remira Market si terrà presso La Galleria. L’evento propone l’acquisto di pezzi unici, vintage e second-hand. L’obiettivo è valorizzare prodotti già esistenti e ridurre gli sprechi attraverso il riuso. L’ingresso è aperto al pubblico, senza particolari restrizioni. Non sono stati annunciati altri dettagli sulla partecipazione o eventuali espositori.

REMIRA Market invita a restituire valore a quello che è già stato prodotto, incoraggia l'acquisto di pezzi unici, vintage e second-hand.L’ESTATE INIZIA CON REMIRA!??Sabato 13 giugno torniamo negli spazi de La Galleria per l’ultimo, imperdibile appuntamento prima della nostra pausa estiva.La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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