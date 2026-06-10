Jamie Vardy diventa anche podcaster. Dopo "I Vardys", la docu-serie da poco trasmessa anche da Netflix in cui si racconta la vita della sua famiglia, l'ex Leicester e Cremonese ha inaugurato il primo episodio del podcast "Jamie Vardy's Having A Party". In studio con la moglie Rebekah e il conduttore Manish Bhasin, l'attaccante di Sheffield racconterà ogni settimana aneddoti sul calcio e sulla sua vita movimentata e commenterà i Mondiali, Inghilterra in testa, nel suo stile diretto e senza filtri col quale ha già inaugurato la serie. Partendo dalla Serie A, in cui ha giocato nell'ultima stagione. "Com'è il calcio italiano rispetto a quello inglese? È molto più lento, più difensivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vardy boccia la Serie A: "Lenta e difensiva. In allenamento corri soltanto, poi in partita non ne hai più"

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