In Valle d’Aosta, la CGIL ha lanciato un allarme sulla sanità, segnalando il collasso del sistema sanitario locale. La carenza di alloggi sta contribuendo alla fuga dei medici dalla regione. La mancanza di strutture adeguate e di incentivi è tra i motivi principali. Per evitare il peggioramento della situazione, si indicano tre priorità: migliorare le condizioni abitative, aumentare i servizi e rafforzare il personale sanitario.

Come influisce la mancanza di alloggi sulla fuga dei medici valdostani?. Quali sono le tre priorità per evitare lo smantellamento del welfare?. Perché il carico di lavoro eccessivo mette a rischio i pazienti?. Cosa rischiano i cittadini dei piccoli comuni montani senza assistenza territoriale?.? In Breve Carenza organici colpisce tecnici, operatori sanitari e personale amministrativo in tutta la regione.. Mancanza di assistenza territoriale sposta il carico assistenziale sull'ospedale Parini.. Emergenza abitativa ostacola l'attrazione di nuovi professionisti verso i territori valdostani.. Richiesta di foresterie aziendali e alloggi a canone calmierato per i neoassunti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta, sanità al collasso: l’allarme rosso della CGIL

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