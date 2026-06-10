L’inflazione negli Stati Uniti è salita al 4,2% a luglio, il livello più alto degli ultimi tre anni. Il conflitto in Iran viene indicato come uno dei fattori che hanno contribuito all’aumento dei prezzi. Questo incremento potrebbe ridurre la capacità di spesa reale dei consumatori, influenzando il mercato interno. I dati ufficiali mostrano un aumento rispetto al mese precedente e rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Quale ruolo gioca il conflitto in Iran nell'impennata dei prezzi?. Come influirà questo balzo sulla capacità di spesa reale dei consumatori?. Perché le misure di contenimento non hanno fermato l'aumento mensile?. Quanto peserà l'inflazione core sulla gestione dei bilanci pubblici?.? In Breve Inflazione mensile al 0,5% con indice core al 2,9% su base tendenziale.. L'aumento dei prezzi deriva direttamente dal conflitto in corso in Iran.. L'inflazione core registra un incremento dello 0,2% rispetto ad aprile.. L'instabilità geopolitica rende i costi di approvvigionamento fuori dal controllo fiscale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: l’inflazione balza al 4,2%, il livello più alto degli ultimi 3 anni

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