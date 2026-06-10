Da inizio anno sono stati cancellati oltre 123mila posti di lavoro nel settore tecnologico, con 38mila licenziamenti solo a maggio. Il numero rappresenta un aumento di circa il 2% rispetto al mese precedente. Le aziende hanno annunciato riduzioni di personale in diverse aree, tra cui sviluppo software, supporto e amministrazione. La situazione si inserisce in un quadro di crisi e di ristrutturazioni nel settore.

Oltre 123mila posti di lavoro tagliati da inizio anno, 38mila solo a maggio, un aumento di due terzi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e tre volte il totale del settore dei trasporti, secondo per licenziamento: i dati sul settore tech americano e gli sviluppi dei licenziamenti raccolti dal portale “The Kobeissi Letter” mostrano ampiamente quanto un cambiamento strutturale del mondo del lavoro nelle imprese più innovative sia già in atto e trasformativo. Si sarebbe dunque già alla metà del dato consolidato per il 2025, che ha indicato 245mila licenziamenti, con un mese d’anticipo rispetto alle proiezioni. US tech layoffs are surging:US-based technology employers announced 38,242 job cuts in May, the highest monthly total since August 2024, according to Challenger Gray data. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa, l’altra faccia dell’IA: boom dei licenziamenti nel tech

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