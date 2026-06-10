Una supercella temporalesca ha attraversato la Lombardia, causando danni agli alberi. A Milano un albero è caduto su un’auto senza feriti, mentre a Garbagnate Milanese gli alberi sulla strada hanno ostacolato il passaggio delle ambulanze dirette al pronto soccorso. Non ci sono state segnalazioni di persone ferite. La perturbazione ha anche provocato disagi alla viabilità locale. Nessuna altra informazione su eventuali danni o interventi di emergenza.

Alberi abbattuti dalla violenza del vento, a Milano città uno è caduto su un'automobile senza provocare feriti, mentre a Garbagnate Milanese gli alberi sulla carreggiata hanno creato difficoltà alle ambulanze dirette verso il pronto soccorso. Pochi minuti in cui il cielo è diventato nero, poi è arrivata la pioggia e si sono alzate raffiche fortissime. Durante la tempesta portata dalla supercella temporalesca sono state molte le telefonate ai vigili del fuoco soprattutto nella zona tra Legnano Garbagnate e Cesate verso Varese, richieste di soccorso anche a Milano città per le raffiche di vento forte che hanno abbattuto cartelli stradali e alberi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Una supercella temporalesca sferza la Lombardia

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