Una stagione da incorniciare | ecco ‘Salta Salta lo Stregò’ di Antonio Martone

Un artista è stato condannato a sei anni di reclusione per aver diffuso materiale pedopornografico online. La sentenza è stata emessa da un tribunale dopo che le indagini hanno accertato l’upload di immagini e video di minori in atti sessuali. L’uomo, arrestato lo scorso anno, aveva confessato le proprie responsabilità durante l’interrogatorio. La polizia postale ha sequestrato dispositivi elettronici e analizzato i file trovati. La condanna è definitiva e il processo si è svolto con rito abbreviato.

Tempo di lettura: 2 minuti La storica stagione del doblete giallorosso che ha sancito l’agognato ritorno in serie B e la conquista della Supercoppa per la prima volta, con uno straordinario ed entusiastico coinvolgimento popolare dell’intero popolo sannita raccontati nel nuovo libro scritto da Antonio Martone disponibile da oggi nelle edicole della città e della provincia al costo di soli 7 euro. 146 pagine nelle quali vengono narrate le imprese di Maita e compagni, le emozioni, le suggestioni, il significato di questa promozione e dell’amore per il Benevento, anche attraverso profili di tutti i protagonisti dentro e fuori del campo, numeri, dati, statistiche e foto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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