L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato di voler abbandonare i reality e dedicarsi alla conduzione televisiva. Dopo aver partecipato a diversi programmi di intrattenimento, ora mira a una carriera diversa nel settore. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio pubblico, in cui ha espresso il desiderio di intraprendere un percorso da conduttrice. Non sono stati forniti dettagli sui progetti futuri o su eventuali collaborazioni.

Niente più avventure da concorrente nei programmi di intrattenimento: l’ ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di guardare avanti e immaginare un futuro diverso, lanciando un messaggio che potrebbe interessare molte emittenti televisive. Leggi anche: Soleil Sorge, morta la mamma Wendy: che malattia aveva? Ecco il tragico calvario della donna Ci sono personaggi televisivi che riescono a lasciare il segno in ogni esperienza affrontata. Tra sfide, strategie, confronti accesi e momenti memorabili, alcuni protagonisti dei reality show diventano veri e propri punti di riferimento per il pubblico, conquistando una popolarità che va ben oltre la durata dei programmi ai quali partecipano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Una ex concorrente del GF Vip vola alto: basta reality, ora vuole fare la conduttrice! Ecco di chi si tratta

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