Alcuni partecipanti al Grande Fratello Vip hanno registrato una diminuzione di follower sui social media dopo la fine del reality. Nonostante l’effetto di visibilità, alcune persone hanno visto perdere migliaia di seguaci. La variazione numerica riguarda esclusivamente ex concorrenti, mentre altri hanno mantenuto o aumentato il loro seguito. La perdita di follower si verifica in modo differente tra i partecipanti, senza un motivo apparente legato all’attività sui social o alle dinamiche del programma.

Non tutti gli ex gieffini hanno beneficiato dell’effetto reality: il Grande Fratello Vip continua a influenzare i social dei concorrenti, ma stavolta alcuni ex protagonisti hanno addirittura perso migliaia di follower. Leggi anche: GF Vip, ascolti spariti nel nulla: ma che sta succedendo? Parla il regista e rivela tutto sul ritardo anomalo Il rapporto tra reality show e social network è ormai diventato strettissimo. Partecipare a un programma seguito da milioni di telespettatori significa spesso aumentare notorietà, visibilità e soprattutto numeri su Instagram e TikTok. Eppure, questa volta, qualcosa è andato diversamente per alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Assurdo, alcuni concorrenti del GF Vip hanno perso migliaia di follower sui social dopo il reality: ecco chi sono

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