Un nuovo polo bancario mirato a sostenere le PMI è stato annunciato. L’obiettivo è facilitare la crescita delle piccole e medie imprese attraverso servizi finanziari dedicati. Nel frattempo, negli ultimi trent’anni, l’Italia ha affrontato una significativa deindustrializzazione senza grandi reazioni. La creazione di questa struttura bancaria si inserisce in un contesto di rinnovamento economico, con l’intento di rafforzare il settore delle PMI.

L’Italia è un grande Paese, con un grande avvenire dietro le spalle. Negli ultimi tre decenni ha subito la deindustrializzazione senza batter ciglio. Il ricambio generazionale del capitalismo italiano ha in gran parte mollato, destinando i cospicui tesori generati da genitori e nonni verso la più comoda finanza. Parimenti l’industria dell’attrattività ha fatto pochi passi avanti, tenendo botta solo nella quattro città campione, Roma, Venezia, Firenze, a cui si è aggregata Milano, che è andata a superare Firenze per spesa procapite dei visitatori, alimentata non solo dalla cultura e dal patrimonio artistico, come fanno le altre tre regine, ma anche da super business e insediamenti di head quarter di maxi multi nazionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Un terzo polo bancario per aiutare le PMI a crescere

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The Great Veteran Father Who Refuses to Let Hardship Break His Daughter's Future

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