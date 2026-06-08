Intesa Sanpaolo ha presentato un'offerta per l'acquisto di Monte dei Paschi di Siena, segnando il suo ingresso nel mercato bancario italiano in modo diretto. Questa mossa ha fatto sì che il tentativo di creare un terzo polo bancario, con l’ingresso di altri istituti, venga meno. La proposta di Intesa è arrivata dopo mesi di trattative e voci di mercato, e ora si attende una decisione definitiva. La banca ha ufficializzato la sua intenzione di partecipare alla gara per il controllo di Mps.

Alla fine, anche Intesa Sanpaolo è entrata nel risiko bancario italiano. Dopo mesi in cui si è tenuto in disparte, l’istituto guidato da Carlo Messina ha fatto la sua mossa, lanciando un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitario da 30,6 miliardi sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena. Una mossa che non ha spiazzato il governo, che era stato avvisato – c’è stata “un’interlocuzione su queste tematiche” anche se non direttamente con Giorgia Meloni, dice Messina – ma che spiazza chi, a destra, sperava nella nascita di un terzo polo bancario (leggasi Lega). Perché l’offerta di Intesa sembra poter mettere fine al piano di avvicinamento proposto domenica da Bpm alla banca senese, mettendo fine all’idea di un terzo polo bancario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Intesa Sanpaolo entra nel risiko bancario: con l’offerta su Mps sfuma il terzo polo

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Mps, Tesoro e Intesa: il risiko entra nel vivo

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