Un’influencer e ex volto televisivo sta affrontando una diagnosi di linfoma di Hodgkin, scoperta durante la seconda gravidanza. Recentemente, ha deciso di cambiare drasticamente il proprio stile estetico, ricevendo molte reazioni di supporto sui social media. La donna sta condividendo pubblicamente il percorso di cura e le sfide legate alla malattia, che si è manifestata nel periodo finale della gravidanza. La sua scelta ha suscitato attenzione e solidarietà online.

I nfluencer ed ex volto di Uomini e Donne, Natalia Paragoni sta affrontando con coraggio la battaglia contro il l infoma di Hodgkin, forma tumorale sistema linfatico la cui diagnosi è giunta quasi al termine della seconda gravidanza. Poco prima di sottoporsi al ciclo di chemioterapia, Natalia Paragoni ha oprato, necessariamente, per tagliare i capelli, passando al pixie cut con frangia. Una scelta preventiva, nata dalla consapevolezza che, durante le cure oncologiche, i capelli tendono a cadere, come insegna la testimonianza recente di Bianca Balti. In tutto questo, Natalia Paragoni, con taglio corto e sfilato è splendida, come le ricordano affettuosamente via social le amiche, colleghe e migliaia di fan. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un taglio radicale, una coraggiosa scelta estetica che riceve un’ondata di affetto e sostegno dal web per la battaglia della giovane mamma contro il linfoma

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Natalia Paragoni ha iniziato la chemio contro il linfoma di Hodkin. E mostra il taglio dei capelli sui socialNatalia Paragoni ha iniziato la chemio per il linfoma di Hodgkin e ha condiviso sui social il taglio dei capelli.

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