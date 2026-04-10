Nel mondo della moda, la leggerezza viene spesso associata a sensazioni di delicatezza, ma questa percezione può essere fuorviante. In realtà, adottare capi leggeri rappresenta una scelta consapevole di stile, pensata per chi cerca comfort senza rinunciare all’estetica. Questa tendenza si manifesta con una particolare attenzione ai materiali e alle linee, come si può notare nelle proposte di alcuni marchi che puntano su capi che combinano leggerezza e cura dei dettagli.

C’è un equivoco che va chiarito subito: la leggerezza non è roba da deboli. È roba da gente che ha capito. Perché oggi essere pesanti è diventato facile. Anzi, è diventato quasi obbligatorio. Tutti affannati, tutti carichi, tutti pieni di cose da fare, da dimostrare, da raccontare. Una gara a chi ha la vita più complicata. E guai a sembrare leggeri: ti prendono per uno che non ha problemi. Come se fosse una colpa. La verità è che il peso è spesso una scelta. E nella maggior parte dei casi, anche una cattiva abitudine. Ci portiamo addosso tutto: aspettative degli altri, ruoli, performance, ansie da risultato. Soprattutto gli uomini — quelli tra i 30 e i 60, quelli che lavorano, viaggiano, decidono — sono i peggiori accumulatori seriali di zavorre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La leggerezza, una scelta estetica che arriva da Zero Gravity di Tombolini

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