Prime Video propone una nuova serie romance estiva, con trame tipiche del genere young adult. La produzione si concentra su una storia d’amore tra giovani, ambientata durante la stagione calda. La serie è stata annunciata come parte della programmazione estiva del servizio streaming, senza dettagli sulla data di uscita o sul cast. La narrazione si svolge in un contesto di relazioni adolescenziali, con elementi di romanticismo e ambientazioni estive.

A prima vista potrebbe sembrare l’ennesima storia d’amore estiva destinata agli appassionati del genere young adult. In realtà Un anno dopo l’altro, adattamento del bestseller di Carley Fortune, prova a fare qualcosa di leggermente diverso. Pur muovendosi all’interno di dinamiche molto riconoscibili, la serie costruisce il proprio racconto attorno ai ricordi, ai rimorsi e a quella sensazione di incompiutezza che spesso accompagna i grandi amori della giovinezza. Barry’s Bay, la cittadina sul lago dove si svolge gran parte della vicenda, non è soltanto uno scenario suggestivo. È il luogo in cui i protagonisti sono diventati le persone che sono oggi, ed è proprio tornando lì che sono costretti a confrontarsi con ciò che hanno lasciato irrisolto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Un anno dopo l’altro: Prime Video trova il suo nuovo romance estivo

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