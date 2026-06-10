I fondi europei stanno sostenendo le fattorie sociali, favorendo l'inclusione lavorativa e la sostenibilità ambientale. Le iniziative si concentrano sullo sviluppo dei territori rurali, creando opportunità di impiego e promuovendo pratiche agricole più sostenibili. Le risorse finanziarie vengono utilizzate per potenziare queste strutture, migliorando le condizioni di vita e lavoro nelle aree rurali. Le fattorie sociali rappresentano un esempio concreto di come i fondi comunitari possano avere un impatto diretto sul territorio.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "L'esperienza delle fattorie sociali rappresenta un esempio concreto di come i fondi europei possano tradursi in inclusione lavorativa, sostenibilità ambientale e sviluppo dei territori". A dirlo è Sara Tognato, fondatrice della Cooperativa sociale agricola Caresà, intervenuta al lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea 'Più forti insieme', dedicata al Bilancio europeo svoltasi a 'Experience - David Sassoli', a Roma. "Caresà è una fattoria sociale - ha spiegato - quello che viviamo ogni giorno ha oggi anche un riconoscimento normativo. E' un modello che unisce inserimento lavorativo e opportunità concrete per adulti con disabilità attraverso le risorse dell'agricoltura biologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue: Tognato (Caresà), 'fondi accelerano inclusione e sostenibilità in fattorie sociali'

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