Il centrodestra in Ucraina sta preparando una risoluzione sulla pace con la NATO e l'Unione Europea, mentre la sinistra si trova divisa. A 24 ore dalle comunicazioni di una leader politica sul Consiglio europeo, il fronte politico non ha ancora stabilito una posizione definitiva.

«Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto». Una regola aurea per il campo largo, che a 24 ore dalle comunicazioni di Giorgia Meloni sul Consiglio europeo non ha ancora ben deciso come comportarsi. Il solito dente che duole: l'Ucraina, con il M5S (e Avs) che va dritto per la sua strada, e il Pd che vorrebbe un po' sfumare. Il centrodestra invece ha già un testo condiviso: «Iniziative di pace con Ue, Nato e Stati Uniti, si assicuri ogni utile iniziativa per raggiungere una pace giusta e duratura», scrivono dalla maggioranza nella bozza in vista del prossimo Consiglio. Elly Schlein ha convocato l'assemblea dei suoi gruppi parlamentari: una decisione va presa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Iltempo.it - Ucraina, il centrodestra prepara risoluzione sulla pace con Nato e Ue. Sinistra spaccata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Meloni in aula: il piano per la pace con Nato e G7Il governo italiano ha presentato in aula un piano di pace per l’Ucraina, coinvolgendo NATO e G7.

Ucraina, allarme 007 Olanda: “Russia si prepara a conflitto con la Nato”Le agenzie di intelligence olandesi segnalano che la Russia si sta preparando a un possibile conflitto con la Nato e potrebbe essere in grado di...

Argomenti più discussi: L'iniziativa garantista del centrodestra fa paura ai magistrati. L'Anm prepara la sua controffensiva; Vannacci: Il centrodestra si è perso e va alla deriva. Ucraina? Voglio difendere gli interessi italiani.

Ucraina, il centrodestra prepara risoluzione sulla pace con Nato e Ue. Sinistra spaccataLascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. Una regola aurea per il campo largo, che a 24 ore dalle comunicazioni ... iltempo.it

Governo, dopo le comunali centrodestra accelera su legge elettorale. Scontro tra Lega e FI sull’ingresso dell’Ucraina in UeDopo il trionfo a Venezia e Reggio Calabria, il centrodestra accelera sulla legge elettorale ma l'opposizione blocca ... fanpage.it