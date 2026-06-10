Tutto pronto per la nuova edizione del Monza Book Fest

È stata annunciata la prossima edizione del Monza Book Fest, prevista per il 2026. La manifestazione si svolgerà in una nuova location e includerà la partecipazione di alcuni grandi ospiti. L’evento si terrà nel periodo tradizionale, con un programma ricco di presentazioni e incontri letterari. Non sono stati comunicati dettagli sui nomi degli ospiti o sulle modalità di accesso. La data ufficiale e il programma completo saranno resi noti nelle prossime settimane.

Torna con la sua dodicesima edizione il Monza book fest, in programma il 19 e 20 giugno, pronto ad accogliere protagonisti della cultura, della letteratura e dello spettacolo. L’appuntamento di quest’anno si distingue per una novità importante: la manifestazione si svolgerà in piazza San Paolo, che per l’occasione sarà trasformata in uno spazio interamente dedicato ai libri. L’apertura è fissata per venerdì 19 giugno con un ospite di primo piano: Sigfrido Ranucci. Il giornalista e scrittore incontrerà il pubblico alle ore 18.30 presso le Scuole del Preziosissimo Sangue in via Pesa del Lino, con ingresso libero. Previsto anche un intervento di Nico Acampora, fondatore di PizzAut. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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