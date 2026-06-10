In Valle d’Aosta, i tutori volontari sono persone che assumono la responsabilità legale di un minore straniero senza adottarlo. A differenza dell’affido o dell’adozione, il tutore ha un ruolo temporaneo e meno vincolante, e si occupa principalmente di rappresentare il minore nelle questioni legali e amministrative. Per diventare tutore, è necessario seguire specifici percorsi di formazione e presentare domanda alle autorità competenti.

? Punti chiave? In Breve Il 16 giugno la Biblioteca Bruno Salvadori ospita l’incontro sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Martedì 16 giugno 2026, alle ore 10, la sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori diventerà il centro di un dibattito necessario sulla figura del tutore volontario. L’iniziativa mira a spiegare ai cittadini come assumere la rappresentanza legale di ragazzi giunti in Italia senza il supporto della propria famiglia. L’evento nasce dalla collaborazione tra la Difensora civica, che opera come Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Consiglio Valle e l’Assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta. L’obiettivo dell’incontro è rendere concreto un ruolo che spesso rimane confinato tra le pieghe della burocrazia e le discussioni teoriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tutori volontari: come accogliere i minori stranieri in Valle d’Aosta

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