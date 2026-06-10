Dopo sette anni di processo, la multinazionale Elekta è stata assolta dall'accusa di turbativa d’asta riguardante macchinari contro il cancro. La vicenda riguarda un procedimento avviato più di dodici anni fa, incentrato su presunti illeciti nelle procedure di gara pubblica. La sentenza ha dichiarato non colpevole l’azienda, che era stata accusata di aver alterato le procedure per ottenere contratti pubblici. La decisione è definitiva.

Agrate Brianza (Monza), 10 giugno 2026 - Dopo 7 anni di processo e a 12 anni dai fatti contestati, con il colpo di spugna della prescrizione già arrivato per la presunta turbativa d'asta di appalti per 27 milion i di euro sulla f ornitura di macchinari per la cura del cancro, ora è arrivata l'assoluzione per la multinazionale svedese "Elekta spa" di Agrate Brianza. La Procura di Monza aveva chiesto la condanna ad una sanzione pecuniaria di 250mila euro per la società imputata come soggetto giuridico ma i giudici hanno ritenuto che "non sussiste" l'illecito amministrativo contestato.La prescrizione era già intervenuta per ben 26 imputati a vario titolo nell'inchiesta della Guardia di finanza che nel 2015 aveva portato a 4 arresti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turbativa d’asta per i macchinari contro il cancro: assolta la multinazionale Elekta

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