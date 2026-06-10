Trump porta le Mma alla Casa Bianca | costi rischi e storia dell' evento più folle dell' anno

Domenica, davanti alla residenza presidenziale, si è svolta una serata di arti marziali miste organizzata dall’ex presidente, con due titoli in palio. L’evento ha comportato costi elevati e ha sollevato problemi di sicurezza, attirando l’attenzione su una manifestazione mai vista prima in un contesto simile. La celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti e gli 80 anni dell’ex presidente sono stati accompagnati da questa iniziativa senza precedenti.

Il segno dei tempi che cambiano lo vedremo nella Indian Treaty Room: nella stessa stanza gioiello della Casa Bianca in cui vennero firmate la Carta delle Nazioni Unite e gli accordi che portarono all'istituzione del Fondo Monetario Internazionale si spoglierà e si scalderà Joshua Hokit da Clovis in California, peso massimo in grande ascesa nelle Mma e fine dicitore secondo cui Michelle Obama era un uomo e che aspetta le donne transgender nell'ottagono per dar loro una ripassata. No, non è un film, Donald Trump l'ha fatto davvero. Come aveva promesso un anno fa, ha organizzato un evento di arti marziali miste alla Casa Bianca in un giorno non casuale: il 14 giugno, duecentocinquantesimo compleanno degli Stati Uniti e ottantesimo suo. E no, non sarà nemmeno un evento a uso... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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