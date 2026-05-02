Casa Bianca attentato a Trump Ecco le immagini dell' attacco | VIDEO

Nella mattinata si è verificato un episodio presso un edificio governativo, quando un uomo è uscito improvvisamente da una porta con un fucile in mano. Dopo aver attraversato un metal detector, ha puntato l'arma contro un'agente di sicurezza prima di allontanarsi dall'inquadratura. Sono state diffuse alcune immagini dell'evento, che mostrano i momenti immediatamente successivi all'azione. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze di sicurezza presenti sul posto.

Esce d'improvviso da una porta con un fucile in mano e corre attraverso il metal detector, poi punta l'arma contro un'agente di sicurezza ed esce dall'inquadratura. È quanto si vede da un nuovo video, pubblicato dagli inquirenti e diffuso da Fox News, che ritrae il giovane Cole Allen mentre compie l'attentato durante la Cena dei corrispondenti alla Casa Bianca l'obiettivo ultimo di colpire e uccidere il presidente Usa Donald Trump. Il fatto, accaduto lo scorso 26 aprile a Washington, è stato quindi ripreso dalle telecamere a circuito chiuso che forniscono ulteriori dettagli sulla dinamica del colpo. NEW: U.S. Attorney Pirro posts video showing the alleged White House Correspondents' Association Dinner gunman charging past security.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Casa Bianca, attentato a Trump. Ecco le immagini dell'attacco | VIDEO Disparos en Cena de Corresponsales: Trump Evacuado y Sospechoso Detenido | Análisis Ruckauf Notizie correlate Attentato a Trump, ecco le immagini dell'attacco | VIDEOEsce d'improvviso da una porta con un fucile in mano e corre attraverso il metal detector, poi punta l'arma contro un'agente di sicurezza ed esce... Donald Trump irride l'Iran, la Casa Bianca pubblica le immagini dell'attacco Usa con la Macarena in sottofondoMartedì 3 marzo, l’account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato le immagini dell’attacco all’Iran in un video accompagnato, in sottofondo dalla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trump sfrutta il terzo attentato per lanciare la sua controversa ballroom; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Spari al gala di Trump con i giornalisti, Obama condanna l'attacco. Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, sospetto voleva colpire funzionari amministrazione TrumpIl presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti d ... adnkronos.com Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: «L'attentatore odia i cristiani, è malato». Dimesso l'agente rimasto feritoLe notizie di domenica 26 aprile sull'attentato alla Casa Bianca durante la cena con i giornalisti corrispondenti. Il presidente Usa: «L'attentatore viene dala California ed è una persona malata» ... corriere.it La Casa Bianca usa la tregua con l'Iran per aggirare la War Powers Resolution. L'ira del senatore Kaine: "La legge non prevede pause creative" - facebook.com facebook Vorrei un governo che a questo signore della Casa Bianca rispondesse che dovrebbe avere rispetto per l’Italia. E che dovrebbe sciacquarsi la bocca quando parla del contributo dei soldati italiani. Ma no, non è questo il governo che farà quello che andrebbe f x.com