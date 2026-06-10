Trump | Netanyahu? Fa quello che dico io

Un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il primo ministro israeliano segue le sue indicazioni. Ha anche annunciato di essere vicino a un accordo di pace con l’Iran, prevedendo di firmarlo entro pochi giorni. La comunicazione è stata fatta attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’accordo o sui passaggi necessari per la sua firma. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Il tycoon prova ad arginare la furia militare dell’alleato israeliano e annuncia (ancora) un imminente accordo di pace con l’Iran: «Due o tre giorni e firmiamo». Anche Teheran ottimista. Ma l’abbattimento di un Apache americano a Hormuz riporta alla cautela. Continuano a registrarsi fibrillazioni tra l’amministrazione Trump e il governo israeliano. «Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa», ha dichiarato il presidente americano, riferendosi a Benjamin Netanyahu. «Tutto quello che ho detto a Netanyahu è che dobbiamo usare il buon senso, siamo vicini a firmare un accordo molto importante», ha aggiunto, per poi negare che il premier israeliano lo avesse «sfidato». 🔗 Leggi su Laverita.info

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Trump And Netanyahu Face Tense Rift Over Iran Proposal

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