L'inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto il 4,2%, influenzata dal conflitto in Iran. Donald Trump ha ripetutamente minacciato l’Iran, ma finora non sono stati registrati progressi nel risolvere la crisi. La situazione economica si è aggravata a causa delle tensioni nel Medio Oriente, che hanno inciso sui prezzi e sulla stabilità finanziaria del paese. Le dichiarazioni di Trump continuano a mantenere alta la tensione, mentre l’economia americana mostra segnali di difficoltà.

La guerra in Iran è senza via d’uscita e il prezzo, Donald Trump, lo paga in patria, dove l’inflazione schizza al 4,2% proprio a causa del conflitto in Medio Oriente. “Ieri li abbiamo colpiti duramente, oggi li attaccheremo di nuovo con forza”, annuncia il presidente degli Stati Uniti dopo gli attacchi nella notte contro l’Iran, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Medio Oriente. Gli Usa, dice Trump, “hanno il diritto di rispondere militarmente” dopo l’abbattimento dell’elicottero Apache da parte dei pasdaran. Trump, però, dalla guerra vuole uscire e torna anche a tendere la mano all’Iran: “L’accordo con Teheran è completamente negoziato”, devono “solo iniziare a firmarlo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump minaccia ancora l’Iran, ma è costretto a uscire dal pantano: l’inflazione mette gli Usa in ginocchio

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TRUMP MINACCIA LIRAN: APRI LO STRETTO O VIVRETE ALLINFERNO – FAKE O REALTÀ

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