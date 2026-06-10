Il presidente degli Stati Uniti ha criticato il premier israeliano per aver deciso di uscire dal patto con l'Iran, definendolo un errore. La decisione di Israele di agire unilateralmente ha generato tensioni tra i due leader, nonostante entrambi abbiano interessi divergenti. La mossa israeliana è stata comunicata ufficialmente, senza coinvolgimento diretto degli Stati Uniti, che hanno mantenuto una posizione di critica pubblica. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni diplomatiche tra i due paesi.

Quando Donald Trump vuole mostrare la sua autorità, tende a umiliare i suoi interlocutori. Il suo bersaglio, negli ultimi giorni, sembra essere Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano con cui è apparso spesso in sintonia e al cui fianco ha scatenato la guerra contro l’Iran ad aprile. Il 9 giugno il presidente degli Stati Uniti ha convocato un giornalista a Washington (come fa spesso) e si è sfogato: “Ho detto a Bibi (il soprannome di Netanyahu) di stare attento, altrimenti presto si ritroverà solo”. Parlando con un altro giornalista, ha rincarato la dose: “Sono io che decido”. Poi ha precisato che se ci sarà un accordo con l’Iran, Netanyahu “non avrà altra scelta se non accettare”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Internazionale.it - Trump attacca Netanyahu per uscire dal pantano iraniano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vertice Trump-Netanyahu. Usa trattano con Iran

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Le quattro lezioni del pantano iraniano

Iran, Teheran attacca il Kuwait. Trump a Netanyahu: “Sei un pazzo”Teheran ha lanciato attacchi contro il Kuwait e il Bahrain, aumentando la tensione nella regione.

Temi più discussi: La telefonata di fuoco di Trump a Netanyahu: Sei completamente fuori di testa. Ti sto salvando il c**o, tutti odiano Israele per colpa tua; Netanyahu convinto da Trump a limitare l'attacco; Israele vassallo di Trump: l'opposizione attacca Netanyahu sul Libano. Intervista a Sharon Nizza; Medio Oriente, Netanyahu: 'Per ora il fuoco con l'Iran cessato, è stata autodifesa' - LIVEBLOG.

Il quotidiano israeliano @ynet ha una visione diversa sulle ultime ore del conflitto: Secondo una fonte, Trump avrebbe messo al tappeto Netanyahu dopo che Israele aveva cercato un pretesto per rilanciare il piano di attacco contro l'Iran x.com

Trump dice 'non ci sarebbe Israele' se non fosse per lui dopo lo scontro con Netanyahu reddit

Medio Oriente, Netanyahu: 'Per ora il fuoco con l'Iran cessato, è stata autodifesa' - LIVEBLOGTrump: 'Israele e Iran smettano immediatamente di sparare'. Sirene d'allarme a Tel Aviv per missili dallo Yemen, è la prima volta da aprile. 'Interrotte le comunicazioni tra Khamenei e i pasdaran'. L' ... ansa.it

Guerra, Trump su tutte le furie contro Netanyahu: Sei un pazzo! Ecco perché tutti odiano IsraeleUna giornata di tensioni che sembrava aver fatto fare diversi passi indietro tra Stati Uniti e Iran per la pace anche se ora Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata per trovare un ... notizie.it