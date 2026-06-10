Trump | ‘Attaccheremo l’Iran con grande decisione’ cresce la tensione internazionale

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti attaccheranno l’Iran con grande decisione. La frase è stata pronunciata in un contesto di crescente tensione tra le due nazioni. La crisi internazionale si è intensificata con accuse di intelligence e segnali di una possibile azione militare. La situazione si sviluppa mentre le diplomazie cercano di gestire la crisi, che coinvolge anche altre nazioni e organismi internazionali.

Tra minacce di attacchi, accuse di intelligence e diplomazia al collasso, Teheran resta al centro di una crisi internazionale sempre più tesa Le tensioni intorno all’Iransi intensificano nuovamente in seguito a una serie didichiarazionidel presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, che ha adottato un tonoparticolarmente duronei confronti di Teheran. Questo avviene in un contesto già caratterizzato da marcati attriti diplomatici e militari. DalloStudio Ovale, Trump ha dichiarato: “Attaccheremo l’Iran con grande decisione anche oggi”, aggiungendo: “Li stiamo colpendo con grande intensità eabbiamo pieno diritto di farlo”. In un ulteriore passaggio ha affermato: “Oggi li attaccheremo e li attaccheremo molto duramente,riprenderemo a bombardare”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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TRUMP'S BIG DECISION: Doocy reveals latest on final decision in deal with Iran

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