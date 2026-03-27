Da circa un mese, la regione del Medio Oriente vive una fase di tensione crescente a causa di un conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Recentemente, l’amministrazione statunitense ha deciso di prorogare la sospensione degli attacchi contro l’Iran, mentre le operazioni militari continuano a coinvolgere più fronti nella zona. La situazione rimane instabile e sotto osservazione internazionale.

Da un mese, il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha sconvolto la stabilità regionale e globale. Tra negoziati incerti, escalation militari e conseguenze economiche, il mondo osserva con apprensione ogni sviluppo. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti rinvieranno di altri dieci giorni gli attacchi contro siti energetici iraniani, citando “negoziati in corso” con Teheran. La sospensione degli attacchi, inizialmente prevista per scadere venerdì, rappresenta un breve respiro in un conflitto che, ormai, ha travolto il Medio Oriente e iniziato a riverberarsi sul mercato globale dell’energia. Negoziazioni incerte e sfiducia reciproca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cresce la tensione in Medio Oriente: Trump proroga la pausa sugli attacchi all’Iran, ma la guerra continua a infiammare il pianeta

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