Trump annuncia nuovi attacchi contro l' Iran | Colpiremo duro
Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti pianificano nuovi attacchi contro l'Iran, affermando che sono già stati colpiti ieri e che ne seguiranno altri oggi. Ha aggiunto che si trovavano vicini a un accordo, ma che l'Iran continua a prendere in giro gli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un intervento pubblico, senza dettagli su eventuali operazioni militari in corso o future.
"Li abbiamo colpiti ieri, li colpiremo oggi". Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. "Eravamo vicini ad un accordo, continuano a prenderci in giro", dice il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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