Trump annuncia nuovi attacchi contro l' Iran | Colpiremo duro

Notizia in breve

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti pianificano nuovi attacchi contro l'Iran, affermando che sono già stati colpiti ieri e che ne seguiranno altri oggi. Ha aggiunto che si trovavano vicini a un accordo, ma che l'Iran continua a prendere in giro gli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un intervento pubblico, senza dettagli su eventuali operazioni militari in corso o future.