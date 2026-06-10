Due uomini rumeni di 30 anni sono stati arrestati ad Atripalda con l’accusa di aver commesso truffe ai danni di commercianti. Utilizzavano un metodo per convincere le vittime a cambiare banconote, riuscendo a sottrarre complessivamente più di 4.300 euro. Le indagini hanno portato al loro arresto, che si sono verificati in seguito a segnalazioni di attività sospette. Le autorità hanno sequestrato il denaro e avviato le procedure legali.

Due cittadini rumeni sono stati arrestati ad Atripalda, in provincia di Avellino, per truffa ai danni di commercianti locali: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due avrebbero sottratto con abili raggiri oltre 4.300 euro in contanti, utilizzando un ingegnoso stratagemma per cambiare banconote. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri, al termine di una serie di accertamenti che hanno permesso di identificare e fermare i responsabili, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Le maxi truffe nell'Avellinese Il colpo al distributore e l’arresto in flagranza La perquisizione e il denaro recuperato Le... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffe seriali ai commercianti di Atripalda con il pretesto di cambiare banconote, due 30enni nei guai

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