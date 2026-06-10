Due uomini sono stati arrestati ad Atripalda con l’accusa di aver truffato commercianti della zona utilizzando banconote di piccolo taglio. I truffatori si sono presentati nei negozi e hanno tentato di pagare con banconote false, riuscendo a ottenere merci o servizi prima di essere fermati dalle forze dell’ordine. Le autorità hanno sequestrato le banconote sospette e portato a termine le operazioni di arresto.

Atripalda, truffa delle banconote di piccolo taglio: due arresti dopo raggiri ai commercianti della zona. Atripalda, truffa ai danni dei commercianti. Una truffa ingegnosa quanto insidiosa è stata scoperta ad Atripalda, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due uomini di 38 e 35 anni, di origine rumena, accusati di truffa consumata in concorso. I due erano già sotto osservazione da diversi giorni, a causa dei numerosi episodi sospetti segnalati nel territorio. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Il raggiro delle banconote da cinque euro. Il meccanismo utilizzato era sempre lo stesso. I truffatori si presentavano presso negozi e attività commerciali, chiedendo di cambiare una quantità di banconote da cinque euro con tagli più grandi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Truffa delle banconote, Atripalda: arrestati due truffatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrestati due stranieri per furto aggravato in supermercato ad AtripaldaDue cittadini stranieri sono stati arrestati dai Carabinieri di Avellino mentre tentavano di rubare in un supermercato di Atripalda.

Finto carabiniere: 78enne salva i monili, due truffatori arrestatiDue uomini residenti in Sicilia sono stati arrestati dopo un tentativo di truffa ai danni di una donna di 78 anni, che è riuscita a mettere in fuga i...

Si parla di: Atripalda, allarme truffe agli anziani: falsi vigilantes si spacciano per inviati del Comune.

Atripalda, arrestati due stranieri per truffe a commercianti e benzinaiDue cittadini di nazionalità romena, di 38 e 35 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri ad Atripalda, in provincia di Avellino, con l'accusa di aver perpetrato diverse truffe ai danni di commercian ... it.blastingnews.com

Atripalda (Av). Truffa cambio delle banconote di piccolo taglio: 2 arresticol pretesto di cambiare banconote da cinque euro con altre di taglio più grande, i due avevano raggirato diverse vittime ... ilmetropolitano.it