Trentino | 298 cacciatori formati per il controllo del cormorano

In Trentino, 298 cacciatori sono stati formati per il controllo del cormorano. Durante le sessioni, apprenderanno tecniche di abbattimento e di monitoraggio degli uccelli, con l’obiettivo di limitare la presenza dei cormorani nelle aree di tutela della trota marmorata. La formazione prevede anche metodi di gestione dei capi e norme di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli su come queste misure influiranno sulla sopravvivenza della specie ittica.

Come influirà il controllo dei cormorani sulla sopravvivenza della trota marmorata?. Quali tecniche specifiche impareranno i 298 cacciatori durante le lezioni?. Perché non è possibile intervenire sul cormorano senza questa nuova abilitazione?. Dove si terranno esattamente le sessioni formative nelle valli trentine?.? In Breve Le sessioni di formazione durano quattro ore e si terranno a Mezzolombardo, Malé, Tione, Borgo Valsugana e Rovereto.. L'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino coordina le lezioni con il supporto della Fondazione Edmund Mach.. Il piano operativo segue le nuove misure approvate dalla Giunta provinciale lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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