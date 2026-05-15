Puglia | cacciatori formati per fermare l’invasione dei parrocchetti
In Puglia, alcuni cacciatori stanno ricevendo una formazione specifica per affrontare l'invasione dei parrocchetti, che si sta diffondendo nella regione. Questa iniziativa mira a preparare i cacciatori a intervenire in modo controllato, con l’obiettivo di contenere la presenza di questi uccelli. I parrocchetti stanno causando danni ai mandorleti nel Barese, e si cerca di capire come la formazione dei cacciatori possa influenzare l’equilibrio dell’ecosistema locale e contrastare queste problematiche.
? Domande chiave Come influenzerà la formazione dei cacciatori l'equilibrio dell'ecosistema locale?. Quali danni economici causano i parrocchetti ai mandorleti del Barese?. Perché la tropicalizzazione del clima favorisce l'espansione di questi volatili?. Come verranno gestiti i nidi per proteggere le coltzioni agricole?.? In Breve Danni agricoli stimati in 35 milioni di euro su 19mila ettari di mandorli.. Formazione specialistica di 14 ore con l'Università di Bari dal 20 maggio.. Specie presente nel Barese da vent'anni con diffusione da Molfetta all'Alta Murgia.. Gennaro Sicolo della CIA Puglia segnala danni a legumi e campi di grano.. Dal... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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