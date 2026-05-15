Puglia | cacciatori formati per fermare l’invasione dei parrocchetti

In Puglia, alcuni cacciatori stanno ricevendo una formazione specifica per affrontare l'invasione dei parrocchetti, che si sta diffondendo nella regione. Questa iniziativa mira a preparare i cacciatori a intervenire in modo controllato, con l’obiettivo di contenere la presenza di questi uccelli. I parrocchetti stanno causando danni ai mandorleti nel Barese, e si cerca di capire come la formazione dei cacciatori possa influenzare l’equilibrio dell’ecosistema locale e contrastare queste problematiche.

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