Il 10 giugno 2023, sui social di molti fiorentini è apparsa una foto di una bambina con capelli scuri e occhi vivaci. A distanza di tre anni, la madre della minore ha pubblicato un appello, affermando di non aver perso le speranze e di continuare a cercare la verità sulla scomparsa. La donna ha dichiarato che proseguirà le ricerche e la richiesta di giustizia, senza fornire dettagli specifici sulla vicenda.

Firenze, 10 giugno 2026 – Era il 10 giugno del 2023 quando sulle bacheche Facebook di molti fiorentini iniziò a comparire la foto di una bambina sorridente con i capelli scuri e gli occhi vispi. Era un appello a chiunque avesse sue notizie di far sapere qualcosa alla famiglia. Tre anni dopo, della piccola Kataleya Alvarez, per tutti Kata, non c’è ancora traccia. La piccola, che allora aveva 5 anni, scomparve nel nulla dall’hotel Astor di Firenze, struttura occupata nel cuore di via Maragliano. Da allora nessuno ha più saputo nulla. https:www.lanazione.itvideokata-lappello-della-madre-a-tre-anni-dalla-scomparsa-ku7yvrkm L’appello della mamma. Katherine Alvarez Vasquez non si è mai arresa alla scomparsa della figlia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre anni senza Kata, l’appello della madre: “Non ho perso le speranze. Continuerò a lottare per la verità”

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Inchiesta Kata verso archiviazione: Continuate ad indagare

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