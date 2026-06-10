Tramvia Firenze | chiude via Poggio Bracciolini fino a metà luglio
Da domani alle 21, via Poggio Bracciolini resterà chiusa fino a metà luglio a causa dei lavori per la nuova linea tramviaria verso Bagno a Ripoli. La chiusura riguarda la strada interessata dai lavori di costruzione della linea e resterà in vigore per circa due mesi. Durante questo periodo, sono state previste deviazioni del traffico e percorsi alternativi per i veicoli e i pedoni. Le operazioni fanno parte degli interventi per l’ampliamento della rete tramviaria in zona.
FIRENZE – Proseguono i lavori per la linea tramviaria per Bagno a Ripoli (Firenze). Dalle ore 21 di domani,11 giugno 2026, scatterà la chiusura di via Poggio Bracciolini per il completamento dei sottoservizi (rete gas e acquedotto). I lavori, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, andranno avanti fino a metà luglio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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