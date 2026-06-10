Alle 20:30 del 10 giugno 2026, sulla via Flaminia a Roma, si stava riassestando il traffico dopo un episodio che aveva causato rallentamenti. La circolazione, che era risultata intensa, stava gradualmente tornando alla normalità, secondo quanto riferito dalla centrale di monitoraggio del traffico. Nessuna informazione su incidenti o altri eventi che abbiano contribuito alla congestione.

La notte di ABC – Monica Guerritore, Marco Lodoli, Giuliano Logos, Il Tre, Antonio Bannò alla serata finale dei Progetti Scuola ABC Edizione 2025-26 Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sta tornando alla normalità la situazione sulla Flaminia lungo penalizzata da un grave incidente avvenuto all'altezza del Bivio di Sacrofano in direzione di Riano Per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo traffico ancora molto intenso sull'intero percorso in particolare in carreggiata interna dove ci sono code però le uscite mangiare Boccea altre code tra la Cassia uscita per l'ospedale Sant'Andrea Attenzione si tratta di un incidente non allenamenti con code sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica nella zona sud in carreggiata esterna... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-06-2026 ore 20:30

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