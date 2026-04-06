Alle ore 20:30 del 6 aprile 2026, il traffico sulla rete stradale di Roma si presenta molto congestionato. Le principali vie di accesso alla città mostrano una notevole densità di veicoli, con code e rallentamenti evidenti in direzione del centro. La situazione interessa soprattutto le arterie di collegamento più trafficate, dove si registrano lunghi tempi di percorrenza e soste frequenti. La circolazione appare molto rallentata in tutta l'area urbana.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali arterie in direzione della capitale per i rientri dalle festività pasquali spostamenti agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge e domani martedì in vista del controesodo nuovo stop tra le 9 e le 14 Ci sono code lungo le diramazioni dell'autosole rispettivamente nord da Castelnuovo di Porto è sulla sud da Torrenova in entrambi i casi verso raccordo anulare attese coda in uscita da barriera di Roma Est sulla A24 Roma Teramo e proseguendo sul tratto Urbano della A24 code tra Tor Cervara e via Fiorentini oltre al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-04-2026 ore 20:30

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati libri rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra P ed Ardeatina scorrevole il traffico...

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati libri rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra P ed Ardeatina scorrevole il traffico...

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Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Domenica ecologica Roma, date, orari e strade con blocco del traffico; Roma, domenica ecologica 29 marzo 2026. Orari, blocco traffico e mappa della Fascia Verde. Multe fino a 650 euro; Blocco Traffico a Roma per la domenica ecologica: chi può circolare oggi in Fascia Verde.

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali arterie in direzione della capitale per i rientri dalle festività pasquali spostamenti ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità servizi della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria per i ... romadailynews.it

Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com