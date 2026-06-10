Alle 19:30 del 10 giugno 2026, la situazione sul traffico di Roma lungo la Flaminia stava tornando alla normalità. La viabilità, che nelle ore precedenti aveva subito rallentamenti, si stava progressivamente sbloccando. La circolazione si stava stabilizzando dopo un periodo di congestione. La notizia è stata comunicata da un servizio di aggiornamento sul traffico cittadino. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure lungo quella tratta in quel momento.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sta tornando alla normalità la situazione sulla Flaminia lungo penalizzata da un grave incidente avvenuto all'altezza del Bivio di Sacrofano in direzione di Riano Per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo traffico ancora molto intenso sull'intero percorso in particolare in carreggiata interna dove ci sono code però le uscite mangiare Boccea altre code tra la Cassia uscita per l'ospedale Sant'Andrea Attenzione si tratta di un incidente non allenamenti con code sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica nella zona sud in carreggiata esterna... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-06-2026 ore 19:30

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