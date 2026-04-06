Alle 19:30 di giovedì 6 aprile 2026, si registra un traffico molto congestionato sulle principali strade che conducono verso il centro di Roma. Le auto si accumulano in diversi punti, rallentando la circolazione e creando file lungo le arterie principali. La situazione si presenta particolarmente critica nelle zone di ingresso alla città, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati rispetto alla norma.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali arterie in direzione della capitale per i rientri dalle festività pasquali spostamenti agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge e domani martedì in vista del controesodo nuovo stop tra le 9 e le 14 Ci sono code lungo le diramazioni dell'autosole rispettivamente nord da Castelnuovo di Porto è sulla sud da Torrenova in entrambi i casi verso raccordo anulare attese coda in uscita da barriera di Roma Est sulla A24 Roma Teramo e proseguendo sul tratto Urbano della A24 code tra Tor Cervara e via Fiorentini oltre al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-04-2026 ore 19:30

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Traffico Lazio del 06-04-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico in aumento sulla principale rete viaria laziale in particolare sulle principali arterie in direzione della capitale ... romadailynews.it

Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com