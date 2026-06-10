Traffico Roma del 10-06-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 di venerdì 10 giugno 2026 si è verificato un grave incidente nel traffico di Roma. La collisione ha coinvolto più veicoli e ha causato rallentamenti importanti sulla via principale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che stanno gestendo la situazione. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali feriti. La circolazione rimane bloccata in alcune direzioni.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati cominciamo col segnalare un grave incidente avvenuto sulla Flaminia Dov'è il traffico è bloccato all'altezza del Bivio di Sacrofano in direzione di Riano ci sono in colonna 20 a partire addirittura da Prima Porta per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo code per traffico molto intenso in carreggiata interna tra le uscite Magliana e Aurelia e poi tra Boccea e l'uscita di altre cose sempre interna tra cassie è cartella Giubileo proseguendo in carreggiata interna a rallentamenti con code a tratti a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica la zona sud in carreggiata esterna code a tratti a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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