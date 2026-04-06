Il traffico a Roma nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, si è intensificato sulle principali arterie che conducono verso il centro città. Le strade più congestionate sono risultate quelle che collegano le zone periferiche con il centro storico, con alcuni rallentamenti segnalati nelle vie di accesso principali. La situazione ha coinvolto anche le arterie di collegamento tra i quartieri e le vie di grande scorrimento.

Luceverde Roma traffico in aumento sulle principali arterie in direzione della capitale per i rientri dalle festività pasquali spostamenti agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge e domani martedì in vista del controesodo nuovo stop tra le 9 e le 14 sull'autosole code a tratti tra Anagni la diramazione di Roma e poi proseguendo sulla diramazione code da Torrenova a raccordo anulare rallentamenti e code sempre sull'autosole tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte e sulla diramazione Nord tra Settebagni e il raccordo anulare a te se coda in uscita alla barriera di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-04-2026 ore 18:30

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati libri rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra P ed Ardeatina scorrevole il traffico...

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati libri rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra P ed Ardeatina scorrevole il traffico...

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Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Domenica ecologica Roma, date, orari e strade con blocco del traffico; Roma, domenica ecologica 29 marzo 2026. Orari, blocco traffico e mappa della Fascia Verde. Multe fino a 650 euro; Blocco Traffico a Roma per la domenica ecologica: chi può circolare oggi in Fascia Verde.

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 16:30Luceverde Roma si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale è previsto un aumento in serata per i rientri di coloro ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta ad Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento ... romadailynews.it

Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com