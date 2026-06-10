Traffico Roma del 10-06-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16:30 del 10 giugno 2026, si registrano congestioni nel traffico di Roma. La circolazione è rallentata in diverse zone della città, con alcune arterie principali che mostrano code e rallentamenti. Il servizio di infomobilità segnala criticità in specifici punti strategici. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso che possano aver causato i rallentamenti. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità di mobilità urbana.

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