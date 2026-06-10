Alle 16:30 del 10 giugno 2026, si registrano congestioni nel traffico di Roma. La circolazione è rallentata in diverse zone della città, con alcune arterie principali che mostrano code e rallentamenti. Il servizio di infomobilità segnala criticità in specifici punti strategici. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso che possano aver causato i rallentamenti. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità di mobilità urbana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso da ora sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna con dei tra le uscite cazzi e Castel Giubileo altre cose dalla Nomentana all'uscita La Rustica decisamente trafficato anche la carreggiata interna del raccordo interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana in tangenziale incolonnamenti in direzione di San Giovanni da Corso Francia alla Salaria poi da uscita verranno Porta Maggiore fino a viale Castrense il momento il traffico sulla stessa tangenziale in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-06-2026 ore 16:30

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