Il traffico a Roma nel pomeriggio del 6 aprile 2026 alle 16:30 si presenta abbastanza fluido sulla rete principale della città. Non sono segnalate chiusure o rallentamenti significativi, e le strade principali sembrano libere da ingorghi. La situazione si mantiene stabile, con poche deviazioni o problemi segnalati lungo i percorsi più trafficati. La circolazione generale risulta tranquilla in questa fascia oraria.

Luceverde Roma si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale è previsto un aumento in serata per i rientri di coloro che hanno trascorso la giornata fuori città spostamenti agevolati dallo stop di mezzi pesanti fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge e domani martedì in vista del controesodo nuovo stop tra le 9 e le 14 incidente su via Cristoforo Colombo rallentamenti all'altezza di via di Mezzocammino in direzione della città proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che andranno avanti fino al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-04-2026 ore 16:30

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati libri rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra P ed Ardeatina scorrevole il traffico...

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati libri rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra P ed Ardeatina scorrevole il traffico...

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Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Domenica ecologica Roma, date, orari e strade con blocco del traffico; Roma, domenica ecologica 29 marzo 2026. Orari, blocco traffico e mappa della Fascia Verde. Multe fino a 650 euro; Blocco Traffico a Roma per la domenica ecologica: chi può circolare oggi in Fascia Verde.

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 14:30Luceverde Roma Bentrovati È previsto un aumento nel tardo pomeriggio a causa dei rientri di coloro che hanno trascorso la giornata fuori città agevolati ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta ad Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento ... romadailynews.it

Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com