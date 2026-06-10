Alle 14:30 del 10 giugno 2026, il traffico a Roma è stato segnalato congestionato in diverse zone. La rete di infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha avviato aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade. Si registrano lunghe code in alcune arterie principali e rallentamenti nelle aree centrali. La circolazione risulta particolarmente rallentata nel quadrante nord e nel centro storico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono iniziati questa mattina nel terzo municipio di interventi straordinari di pulizia per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle strade colpite lo scorso III giugno da violenti fino a ieri di maltempo oggi chiusure al traffico interessano via Val di Non via Valsavaranche via Val Maggia è ancora via Val Pusteria e via Val d'ala la stagione estiva dei concerti appena iniziata a Roma prosegue con altre due appuntamenti di grande richiamo stasera all'Olimpico arriva Achille Lauro venerdì sarà la volta di Ligabue è proprio in vista del concerto di questa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-06-2026 ore 14:30

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Nel traffico di Roma

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