Alle 14:30 di oggi nel tardo pomeriggio si prevede un incremento del traffico nella zona di Roma, causato principalmente dai rientri di persone dopo le attività quotidiane. La situazione potrebbe risultare più congestionata nelle ore successive, specialmente nelle principali arterie di accesso alla città. Sono segnalati possibili rallentamenti e code lungo le strade principali, con particolare afflusso nelle aree più trafficate.

Luceverde Roma Bentrovati È previsto un aumento nel tardo pomeriggio a causa dei rientri di coloro che hanno trascorso la giornata fuori città agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge domani martedì in vista del controesodo nuovo stop tra le 9 e le 14 proseguo dei lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che andranno avanti fino al 23 di aprile lavori anche sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia così vile quindi la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-04-2026 ore 14:30

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati libri rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra P ed Ardeatina scorrevole il traffico...

Traffico Roma del 06-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati libri rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra P ed Ardeatina scorrevole il traffico...

Roma, limite 30 km/h nel centro storico

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Domenica ecologica Roma, date, orari e strade con blocco del traffico; Roma, domenica ecologica 29 marzo 2026. Orari, blocco traffico e mappa della Fascia Verde. Multe fino a 650 euro; Blocco Traffico a Roma per la domenica ecologica: chi può circolare oggi in Fascia Verde.

Traffico Roma del 05-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori in via di Ponte Galeria con transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana termine ... romadailynews.it

Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioniOggi, domenica 29 marzo a Roma, ci sarà il blocco del traffico. Infatti sarà in vigore l'ultima giornata ecologica e sarà interdetto il traffico veicolare all'interno della Ztl fascia verde di ... virgilio.it

Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com