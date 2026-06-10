Alle 17:30 di oggi, il traffico nella regione Lazio presenta rallentamenti e congestioni. In particolare, alcune strade principali sono interessate da code e riduzioni di carreggiata. La situazione interessa diverse arterie, con alcuni punti critici segnalati dall’infomobilità. La circolazione si mantiene intensa in alcune zone, mentre altre registrano rallentamenti più contenuti. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure improvvise, ma si consiglia di monitorare gli aggiornamenti in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso da ora sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna con dei tra le uscite cazzi e Castel Giubileo altre cose dalla Nomentana all'uscita La Rustica decisamente trafficata anche la carreggiata interna del raccordo interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal vivo con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana in tangenziale incolonnamenti in direzione di San Giovanni da Corso Francia alla Salaria poi da uscita verranno Porta Maggiore fino a viale Castrense il momento il traffico sulla stessa tangenziale in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-06-2026 ore 17:30

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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

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